Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону переговоры по Сирии в Астане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая по телефону обсудил предстоящие переговоры по Сирии в Астане с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, появилось сообщение на сайте МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", – говорится в сообщении.
Также, обсуждались вопросы двусторонних отношений. Лавров и Тиллерсон рассмотрели график предстоящих контактов и согласовали беседу "на полях" министерского заседания Арктического совета в городе Фэрбенкс (США, Аляска) 10-11 мая.
Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане с 3 по 4 мая. На 2 мая запланированы переговоры на уровне экспертов.