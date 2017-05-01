Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону переговоры по Сирии в Астане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая по телефону обсудил предстоящие переговоры по Сирии в Астане с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, появилось сообщение на сайте МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", – говорится в сообщении.

Также, обсуждались вопросы двусторонних отношений. Лавров и Тиллерсон рассмотрели график предстоящих контактов и согласовали беседу "на полях" министерского заседания Арктического совета в городе Фэрбенкс (США, Аляска) 10-11 мая.