Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая 2017, 21:45

В мире

Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону переговоры по Сирии в Астане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая по телефону обсудил предстоящие переговоры по Сирии в Астане с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, появилось сообщение на сайте МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", – говорится в сообщении.

Также, обсуждались вопросы двусторонних отношений. Лавров и Тиллерсон рассмотрели график предстоящих контактов и согласовали беседу "на полях" министерского заседания Арктического совета в городе Фэрбенкс (США, Аляска) 10-11 мая.

Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане с 3 по 4 мая. На 2 мая запланированы переговоры на уровне экспертов.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика