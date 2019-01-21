Домашние ежи в Москве: как содержать, где лечить, что едят, сколько живут

В этом году в России после принятия закона о домашних животных может появиться Ассоциация любителей домашних ежей, которая, возможно, поможет сосчитать всех владельцев колючих зверьков. Сколько их сейчас проживает в московских квартирах, не знает никто. Выяснилось, что многие действительно заводят дома ежей, некоторые даже уносят их из леса. Если вы решили тоже, лучше взять животное из питомника, советует заводчик Юлия Низенко.

Правда ли, что дикие ежи не смогут жить в квартире и нужно брать ежа из питомника?

Дикие ежи могут жить в квартире, просто с ними все гораздо сложнее, чем с декоративными – африканскими карликовыми, выведенными специально для домашнего содержания. Их, например, необязательно кормить тараканами, и в спячку они не впадают.

Чем вообще питаются ежи? Ягодами и грибами, как в сказках?

В природе ежи питаются насекомыми (и тараканов изловят в квартире, если они есть), даже мышами. Но африканцы с удовольствием едят кошачий корм, а еще в их рационе должно присутствовать мясо, но не свинина. Грибы и особенно молоко навредят здоровью ежа.

Говорят, что ежи сильно топают по ночам и мешают спать. Это правда?

Декоративные не могут сильно топать, им вес не позволяет. Но – да, в отличие от нас, по ночам ежи особенно активны.

Еж может заболеть?

Главный враг африканского ежа – сквозняк. В комнате, где проживает ваш питомец, должно быть умеренно тепло. Если же он все же подхватил простуду, нужно обратиться в ветеринарную клинику. Одна из них есть в Красногорске, другая – при московском зоопарке.

А клещи?

Это может быть проблемой, только если ваш еж взят из леса.

Если декоративному ежу дать кличку, он будет на нее отзываться?

Нет, но он, тем не менее, способен узнать хозяина по голосу и по запаху.

Мне стоит заводить ежа, если дома живет кошка или собака?

Вполне можно, ежи привыкают к другим четвероногим питомцам.

А если в доме есть маленький ребенок?

Ваш малыш вряд ли сможет сжать ежика в кулачке, будет больно. И это несмотря на то, что иголки африканца гораздо мягче иголок лесного собрата.

Надо ли заводить двух ежей, чтобы они не скучали?

Этого делать не нужно. Заведите одно животное: ежи хорошо справляются с одиночеством.

Как долго живет еж?

Средний срок жизни декоративного ежа – пять-шесть лет. Долгожители дотягивают до восьми.

Наконец, сколько стоит ежик?

Средняя стоимость самки – 5000 рублей, за самца попросят около 7000 рублей.