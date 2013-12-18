Голуби и китайские гуси станут новыми обитателями Кузьминского парка

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Новыми обитателями вольерного комплекса парка "Кузьминки-Люблино" станут декоративные голуби и китайские гуси. Такое решение приняло управление особо охраняемых природных территорий по ЮВАО по итогам творческого конкурса "Выбери свое животное!", проведенного в ноябре среди москвичей.

Кроме того, специалисты по биоразнообразию парка закупили двух филинов, кур четырех видов, индоуток и фазанов. Новых животных посетители смогут увидеть уже весной 2014 года, сообщает пресс-службе правительства Москвы.

Напомним, что принять участие в конкурсе мог любой желающий, прислав рассказ о звере или птице, которых он хотел бы видеть в вольерном комплексе парка. 5 декабря, в Международный день волонтера, состоялось награждение победителей и участников конкурса.

В настоящее время в уголке животных уже живут козы, овцы, белки, индюки, куры, фазаны и филин. Посетители придумали имена вольерным животным и помогают ухаживать за ними.

Кроме того, в рамках проекта "Возьми дерево в свою семью" несколько семейных пар взяли деревья-долгожители под свою опеку.