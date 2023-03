Американскому гольфисту Коди Грибблу во время турнира пришлось прогонять крокодила, вылезшего на поле из водоема, сообщают "Дни.ру".

Инцидент произошел во время турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational во Флориде. Спортсмен подошел к аллигатору и подтолкнул рукой его обратно в водоем. Рептилия мгновенно кинулась в воду.

Необычное видео разместили на станице турнира в Twitter.

Just tap it in.



⛳️ 🐊 pic.twitter.com/DhM3bwvICJ