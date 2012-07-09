Юрий Лужков решил уйти в сельскохозяйственный бизнес

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Бывший Москвы Юрий Лужков не торопится возглавить Объединенную нефтехимическую компанию (ОНК). Заседание совета директоров компании, на котором должен быть избран его председатель, не может состояться уже вторую неделю. Юрий Лужков, являющийся главным претендентом на эту должность, пока не уладил все вопросы с главным акционером ОНК Владимиром Евтушенковым.

"Лужков не достиг взаимопонимания с Евтушенковым по развитию бизнеса компании", — сообщает РБК Daily источник, знакомый с ситуацией. По его словам, экс-мэр был готов возглавить ОНК при условии модернизации вошедших в нее предприятий и реформирования структуры компании. Программу обновления компании Лужков оценил в 5 миллиардов евро, из которых 15 процентов инвестиций должна была гарантировать АФК "Система". Однако Владимир Евтушенков, председатель совета директоров "Системы", давать гарантии отказался.

Член совета директоров ОНК Евгений Пантелеев подтвердил, что дата заседания совета директоров компании пока не назначена. Однако об изменении планов бывшего мэра ему ничего не известно. Комментарии самого Лужкова получить не удалось.

Между тем неназванный собеседник РБК Daily рассказал, что Юрий Лужков активно занимается развитием сельскохозяйственного бизнеса на базе конезавода в Калининградской области. Этот конезавод был приобретен Еленой Батуриной, однако, когда ее интерес к верховой езде угас, хозяйство стало приходить в запустение. "Батурина пыталась продать бизнес. Однако 120 лошадей, на пропитание каждой из которых уходит 300 евро в месяц, оказались никому не нужны. Поначалу Лужкову пришлось заняться предприятием, чтобы не допустить гибели животных, но постепенно он втянулся", — рассказывает источник.

На базе калининградского конезавода Лужков пытается создать еще одно сельхозпредприятие. Он выкупил и взял в аренду 5 тысяч гектаров земли и планирует выращивать 5 тысяч голов овец, рассказывает источник. По его словам, агробизнес настолько увлек экс-мэра, что он подумывает об уходе из Международного университета в Москве (МУМ), где после отставки руководит кафедрой управления крупными городами.