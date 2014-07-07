Гостям МВЦ "Рабочий и колхозница" расскажут, как построить зоопарк

"Афиша": В Москве открылась выставка "Как построить зоопарк"

В музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" открылась выставка "Как построить зоопарк?". Помимо экспонатов, детей ждут викторины и квесты, а по выходным - лекции, фильмы и даже демонстрации животных.

Выставку открыли по случаю 150-летия Московского зоопарка, сообщает телеканал "Москва 24".

Маленькие посетители рисуют или лепят животных, а потом "заселяют" их в импровизированный зоосад. Рядом с игрушечным зоопарком разместили информацию об особенностях содержания настоящих животных.

"Как построить зоопарк?" сопровождается множеством познавательных программ, среди которых показ научно-популярных фильмов про животных, снятых с участием сотрудников Московского зоопарка, и знаменитые лекции, на которых присутствуют сами животные", - отметили организаторы.

Выставка занимает четыре этажа. В каждом зале несколько игр. Здесь, например, ребята узнают, как кормят животных. Оказывается молодых питонов нужно потчевать в абсолютной тишине – шум может спровоцировать у животного обморок.

Выставка открыта до 2 ноября, ежедневно, кроме понедельника; с 12.00 до 21.00. Полный билет – 250 рублей, льготный – 20 рублей.