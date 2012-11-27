Полотна русских художников ставят рекорды на аукционах

Фото: ИТАР-ТАСС

Полотна русских художников продолжают ставить рекорды на всемирно известных аукционах, таких как Sotheby's, Christie's, Phillips De Pury и др. М24.ru вспоминает, какие картины наших соотечественников были проданы в последнее время за самые большие суммы.

Так, сегодня "Портрет Прасковьи Мамонтовой" кисти Валентина Серова был продан на торгах Sotheby's в Лондоне за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов долларов), что является рекордом стоимости для работ художника.

На картине изображена кузина Веры Мамонтовой, чей портрет "Девочка с персиками" хранится в Третьяковской галерее. "Портрет Прасковьи Мамонтовой" выставлялся на торги из собрания известного петербургского коллекционера Василия Винтерфельда.

Имя покупателя не сообщается. Картина была продана в рамках аукциона русского искусства, передает РИА Новости.

Второе место по стоимости разделили картины Василия Верещагина "Транспорт раненых" и Ладо Гудиашвили "У черного потока". Они ушли с молотка за 937,3 тысячи фунтов стерлингов.

Накануне на аукционе также были проданы несколько картин Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Константина Коровина и Мартироса Сарьяна. Рекорд установила картина "Извозчик" Бориса Кустодиева, за которую неизвестный покупатель заплатил 7 миллионов долларов.

Этой осенью Christie's отмечает 40-летний юбилей русских торгов. Выставленные на продажу произведения искусства суммарно оцениваются в 109 миллионов долларов.

Заметим, что подобные "русские недели" лондонские аукционные фирмы регулярно проводят весной и осенью. Русское искусство традиционно пользуется спросом у ценителей живописи.

Так, этой весной за рекордную сумму в 3 миллиона фунтов стерлингов ушло полотно Айвазовского "Вид Константинополя и Босфорского залива". А 7 ноября за 23 миллиона долларов была продана картина Василия Кандинского "Эскиз к импровизации №8", что стало рекордом для работ этого художника.

Однако самыми дорогими картинами по-прежнему остаются полотна признанных зарубежных мастеров – Пикассо, Климта, ван Гога, Моне, Ренуара, Рубенса, Мунка и Сезанна. Произведения этих художников за последние годы продавались на открытых и закрытых аукционах и ставили ценовые рекорды.

Так, например, полотно "Игроки в карты" Поля Сезанна приобрела в 2012 году на закрытых торгах королевская семья Катара за 250 миллионов долларов. Картина "Обнаженная, зеленые листья и бюст" Пабло Пикассо купил в 2010 году неизвестный ценитель живописи за 106,5 миллионов долларов. Американский предприниматель Рональд Лаудер в 2006 году выложил за "Портрет Адели Блох-Бауэр I" кисти Густава Климта 135 миллионов долларов.

Последний рекорд был зафиксирован в мае этого года на торгах Sotheby's: покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел полотно "Крик" Эдварда Мунка за 119,9 миллионов долларов. Начальная цена картины составляла 80 миллионов долларов, торги длились всего 12 минут. "Крик", таким образом, стал самой дорогой картиной в истории, проданной на открытых торгах.