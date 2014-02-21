Рынок изобразительного искусства в Москве: Кандинский против Рубенса

Фото: ИТАР-ТАСС

Современную Москву можно рассматривать в качестве масштабного выставочного пространства, которое ежемесячно пополняется новыми объектами. На днях в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка российского художника Евгения Антуфьева "Девнадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор: слияние. Исследование материалов"; В ГМИИ имени Пушкина представили картины Пикассо и Дали; картины Зинаиды Серебряковой, написанные ею в эмиграции во Франции, включили в экспозицию Третьяковской галереи. Современную Москву можно рассматривать в качестве масштабного выставочного пространства, которое ежемесячно пополняется новыми объектами. На днях в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка российского художника Евгения Антуфьева "Девнадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор: слияние. Исследование материалов"; В ГМИИ имени Пушкина представили картины Пикассо и Дали; картины Зинаиды Серебряковой, написанные ею в эмиграции во Франции, включили в экспозицию Третьяковской галереи. M24.ru выясняет, какой он, современный столичный рынок изобразительного искусства. О тенденциях развития в сравнении с западом, о формировании ценовых порогов и покупательских предпочтениях – в нашем материале.



Искусство как способ инвестирования

По приблизительным подсчетам, годовой оборот мирового рынка искусств составляет около 380 миллиардов долларов. Российский рынок, по сравнению с более старыми мировыми финансовыми арт-сценами, является сравнительно небольшим и оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Что касается современного российского арт-рынка, то он находится лишь в стадии становления, отмечает руководитель "Галереи 21", сооснователь Центра современного искусства "Сокол" Ксения Подойницына.

Отечественные коллекционеры с достатком являются активными участниками мировых арт-событий, формируя свои коллекции преимущественно из произведений западных мастеров.

Одна из особенностей московского рынка изобразительного искусства, да и всего российского рынка в целом, - отсутствие торгов основных аукционных домов (Sotheby's, Christie’s). Можно говорить лишь о локальных аукционах с незначительным объемом торгов.

"Музеи не имеют достаточных бюджетов, чтобы делать сколько-нибудь значительные приобретения искусства. При этом интерес инвесторов к отечественному рынку искусства стремительно растет, финансовыми институциями создаются значительные коллекции и учреждаются целевые aрт-фонды", - констатирует Подойницына.

Эксперт отмечает положительные тенденции развития рынка: появление услуг страхования частных коллекций, практика проката картин. Особый интерес к произведениям проявляют финансисты, которые рассматривают приобретение работ художников в качестве надежного способа инвестирования.

Как формируются покупательский интерес и стоимость картины

По мнению Ксении Подойницыной, мода, "спрос на имя автора", безусловно, существуют. Об этом красноречиво свидетельствуют ежегодно публикуемые топ-листы художников, успешность которых оценивается исходя из показателя аукционного оборота в деньгах. Также можно справедливо говорить о спросе на искусство по географическому направлению. Например, в 2009–2010 годах наибольшим успехом у крупнейших коллекционеров пользовалась американская и китайская фигуративная живопись.

"Из всех видов современного искусства, согласно статистике, на рынке выше всего ценится живопись. Годовой аукционный доход живописи в среднем составляет около 65-70 процентов от общей выручки. Как правило, полотен на торгах продается в три раза больше, чем графических произведений, в пять раз больше, чем фотографий, и в 5-7 раз больше, чем скульптур", - комментирует Подойницына.

Совладелец галереи КультПроект, один из инициаторов Weekend галерей современного искусства AS Event Юлия Манусевич, говоря о сформировавшихся предпочтениях покупательской аудитории, называет художников, чьи имена имеют "музейное значение".



"Устойчив интерес к работам художников - нонконформистов, так как и они стали достоянием музейных коллекций. Сложившиеся цены и несомненные ценности имеет антикварный рынок. В плане инвестиций он надежен. Во многом стоимость новой работы определяют уже состоявшиеся продажи, но практически все может подвергаться пересмотру. Также нельзя игнорировать объективные затраты, связанные в том числе и с производством, например, в произведениях паблик-арта", - добавляет Манусевич.

Помощник руководителя галереи современной живописи "Матиналь" Анна Киселева считает, стоимость картины формирует несколько факторов: закупочная цена работы, перевозка, оформление холста и процент в качестве выручки для самой галереи, которая организует выставку.

"Объемы наполнения пространства произведениями искусства зависят от формата галереи. Это либо галерея-магазин с небольшими объемами, либо галереи-выставочные залы. Могу сказать, что сегодня предпочитают современную живопись классической. Произведения XIX-XX веков в несколько раз дороже работ современников. В течение года у нас были размещены картины для продажи, созданные в XIX веке. И ни одна работа не заинтересовала клиентов. Также на продажи влияет фактор сезонности – перед Новым годом спрос растет, в феврале – мертвый сезон", - говорит Киселева.

В свою очередь Ксения Подойницына считает, что художественные объекты, будь то живопись, скульптура, графика или фотография, инсталляция или видео-арт не могут оцениваться экономическими категориями.

"Стоимость картины – это не затраты на краску и холст. Здесь мы оперируем другими критериями, такими, как репутация автора и список выставок, в которых он принимал участие. Так же важно указывать список коллекций и стран, в которых находятся работы автора, и еще - выставлялись ли произведения на аукционах особенно на значительных, таких как Sotheby’s и Christie’s, Phillips", - подчеркивает эксперт.

Подойницына не сомневается, аукцион – один из объективных критериев оценки произведений современного искусства, так как на аукционах с мировым именем происходит не просто продажа определенного произведения, но и формируется котировка имени автора. Аукционы сегодня являются наиболее открытой площадкой для определения цены, в отличие от других сделок, где цены имеют закрытый характер.

А вот руководитель московской Galerie Iragui, один из инициаторов AS Event Екатерина Ираги придерживается того мнения, что аукцион – не способ оценки работ художников и скульпторов.

"Изначально аукционы призваны заниматься вторичным рынком, а для первичного рынка, особенно в отношении emerging artists, аукционы могут быть очень опасны. Первичным рынком и художественным промоушном должны заниматься галереи, так как они лучше всего знают о карьере художника", - добавила Ираги.

Арт-рынок спасут меценаты

Художник-акварелист, член Российской академии художеств, основатель и руководитель Школы акварели Сергей Андрияки считает, что в Москве сейчас "проповедуют арт-бизнес", что пагубно влияет на искусство.

"Инсталляции, перформансы – к искусству это не имеет никакого отношения. Все, что касается нетрадиционного искусства можно либо выбросить, либо с помощью рекламы и других манипуляций сделать культовую вещь. Я заметил, что цены на работы Кандинского больше, чем на картины Рубенса. Но разве классика хуже?" - удивляется современным тенденциям Андрияки.

Председатель Союза художников, народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук категорично заявляет: "Арт-рынка в Москве нет. Фактически галерейная деятельность у нас представлена в мелком объеме, поэтому говорить о серьезных крупных официальных продажах не приходится".

Сегодня существуют два направления в искусстве: традиционное реалистическое, можно его назвать современным классическим, и актуальное искусство. Часто они не пересекаются. Такие популярные места как Винзавод и "Гараж" представляют в основном актуальное искусство, а остальные галереи занимаются традиционным искусством.

Екатерина Ираги считает, что актуальное искусство живет по законам, не зависящим от мнения обывателя, то есть спрос не рождает предложение.

"Рынок искусства формирует профессиональная среда, он зависит от мнений профессионалов и от конвенций и соглашений, установленных внутри профессионального сообщества", - добавляет Ираги.

Во времена СССР рынок изобразительного искусства развивался строго по заведенному сценарию - существовала монополия государственного художественного фонда, и все заказы были государственными. Также имели место быть единичные неофициальные частные покупки у отдельных художников . С 1991 года, по словам Ковальчука, многие надеялись, что возникнут галереи, которые дадут возможность открытых продаж и поспособствует развитию рынка. Не сложилось.

"Галерейный бизнес сложный. Вывоз работ за рубеж – одна из проблем. Не каждый художник готов платить 13 процентов подоходного налога. Художники – индивидуальные предприниматели должны платить 6-7 процентов. Но тем, кто, скажем, продает две картины в год, это не выгодно", - рассуждает наш собеседник.

Ковальчук называет несколько факторов развития арт-рынка: реклама, меценатство, улучшение общего благосостояния.

"Меценатство всегда помогало художникам. Третьяков, Морозов, Мамонтов – благодаря этим людям Россия приобрела серьезную коллекцию, которая сегодня является государственной. Поэтому нужен закон о меценатстве, согласно которому бизнесменам, вкладывающим средства в искусство, предоставляются льготы. Хорошим примером меценатства в Москве может служить созданный предпринимателем Ананьевым Институт современного реалистического искусства на Павелецкой", - отмечает Ковальчук.

Что касается покупки картин, то о развитии рынка изобразительного искусства, по мнению эксперта, можно говорить только в случае готовности среднего класса тратить деньги на работы художников и скульпторов. При этом вкус заказчика на 80 процентов формирует предложение.

Наряду с такими проблемами как несбалансированность цен, отсутствие вторичного рынка, недостаточная поддержка государства, одним из важнейших препятствий для развития рынка современного искусства в России является нежелание и неумение галерей работать с новыми именами, выращивать и продвигать новое поколение художников.

Сегодня галеристы предпочитают работать с проверенными, "звездными" авторами, что влечет за собой отсутствие среднего сегмента – неотъемлемого элемента любого рынка, резюмирует Ксения Подойницына.

Алла Панасенко