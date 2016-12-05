Выставка к 155-летию Константина Коровина откроется в Москве

"Константин Коровин. Подаривший солнце"

Дата: 5 декабря, 18:30

Место: Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова

Фото: culture.wikireading.ru



Ради чего идти: чтобы оказаться в центре целой череды культурных событий. К 155-летию живописца откроется выставка, которая проработает всего неделю. Здесь будут представлены его полотна и театральные произведения, а также его учеников. Константин Коровин оставил большое наследие, и был не только крупным художником, но и преподавателем, вырастившим плеяду выдающихся деятелей русского и советского искусства первой половины прошлого столетия.

Что еще: после вернисажа намечены литературные чтения рассказов К.А.Коровина, исполнение произведений из репертуара Ф.И.Шаляпина. Ведущая вечера – поэт Марина Верналис. Если прийти в библиотеку днем, то можно попасть также на лекцию искусствоведа Армена Апресяна (14:00).

Подробности на сайте библиотеки.