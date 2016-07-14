Фото: m24.ru/Александр Авилов

Вопрос о расселении аварийного жилья в России отложили до конца года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава Минстроя Михаил Мень, передает корреспондент m24.ru.

"Вопрос о дальнейшем расселении аварийного жилья в РФ решено отложить до глубокой осенней сессии нового состава Госдумы", – заявил Мень.

Он добавил, что до конца следующего года планируется завершить расселение аварийного жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2012 года.

На территории Москвы отселение и снос ветхого и аварийного жилья осуществляется за счет средств городского бюджета и за счет средств инвесторов по инвестиционным контрактам. Демонтажу подлежат дома серий К-7, II-32, 1605-АМ, 1МГ-300, II-35.

Какие пятиэтажки снесут до конца 2016 года

Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.

Дома несносимых серий – здания 1960-х – середины 1970-х годов – не являются аварийными, поэтому они не попадают под существующую программу сноса и расселения. Однако они являются не комфортными для современной жизни. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице обсудят возможность начать их снос.