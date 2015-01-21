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Квартира

21 января 2015, 12:48

Москомстройинвест проследит за использованием средств дольщиков

жилье квартира проверки дольщики строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Москомстройинвест будет бороться с нецелевым использованием средств дольщиков, которые вкладываются в строительство жилья, сообщил заместитель председателя ведомства Александр Гончаров.

Он также отметил, что за последние три года ситуация с привлечением средств горожан стабилизировалась. Кроме того, к концу третьего квартала прошлого года объем средств москвичей, вложенных в строительство жилья, составлял около 510 миллиардов рублей. К началу 2015 года эта цифра может вырасти еще на 50 миллиардов рублей.

Однако Гончаров отметил, что властей тревожит сложившаяся экономическая ситуация. "Это приводит к вероятности нецелевого использования денежных средств граждан и, как следствие, появления обманутых дольщиков", - уточнил зампредседателя Москомстройинвеста. Также возможны попытки возврата застройщиков к "серым" схемам реализации квартир и срыв сроков строительства.

В связи с этим Сергей Собянин поручил усилить контроль использованием застройщиками денег дольщиков. На 2015 год прокуратурой уже согласованы 69 плановых проверок.

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Помимо того, Москомстройинвест регулярно проводит и внеплановые проверки. Так, в 2014 было проведено 162 проверки: 64 плановых, 88 внеплановых и 10 совместно с прокуратурой. Гончаров также сообщил, что Москомстройинвест и УФНС собираются разработать механизм обмена информацией, благодаря которому появятся дополнительные возможности для контроля за целевым расходованием средств.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев рассказал M24.ru, что москвичам, которые не хотят превратиться в обманутых дольщиков, нужно внимательнее выбирать застройщика и не заключать договоры с неблагонадежными организациями. "Нужно заключать только договоры, соответствующие федеральному закону N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Никаких кооперативов, предварительных договоров, также осторожнее стоит относиться к лофтам, то есть помещениям, которые официально не считаются жилыми и продаются в качестве апартаментов", - пояснил Тимофеев.

Дольщики – лица или группы лиц, вложившие деньги в недвижимость на этапе строительства. Это позволяет соинвестору купить квартиру дешевле Около 80% жилья в Москве строится за счет средств дольщиков.

Однако дольщики рискуют в случае банкротства застройщика или заморозки проекта. Волна громких банкротств девелоперов и обманутых дольщиков прокатилась в период кризиса 2008-2009 года. Московские власти пришли на помощь соинвесторам, потерявшим деньги, и помогли им получить жилье. На новых территориях, присоединенных к столице в 2012 году, эта проблема еще решается.

В 2014 году был составлен единый официальный реестр обманутых дольщиков, в свою очередь, сами дольщики стали составлять неофициальные "черные списки" застройщиков. На сайте Москомстройинвеста при этом висит "белый список" девелоперов.

Проблема обманутых дольщиков постепенно решается, так, в июне 2014 года около 1330 семей обманутых дольщиков получили жилье на северо-западе Москвы

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