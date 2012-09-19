Жилье и общественные здания появятся на месте Западного порта

Фото: ИТАР-ТАСС

Подготовлена территориальная схема развития Западного порта. На участках завода имени Казакова, ОАО "Рубин" и ОАО "Айс-Фили" появятся гостиницы, жилье, объекты спорта, предприятия торговли и бытового обслуживания.

Кроме того, схема предусматривает развитие улично-дорожной и инженерной сетей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

В настоящее время 51% территории занимают производственные зоны. Проект предусматривает сокращение промышленных зон до 27%.

Западный порт расположен в Западном административном округе города Москвы в районах Дорогомилово и Филевский парк.