Законопроект о реновации жилого фонда Москвы рассмотрят в Госдуме 20 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда столицы 20 апреля, сообщает Агентство "Москва". Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.
Профильный комитет и пять комитетов-соисполнителей рекомендовали принять этот законопроект в первом чтении.
Ранее депутаты всех франкций Мосгодумы одобрили поправки "Единой России" к законопроекту о реновации жилья. Согласно документу, собственникам нежилых помещений, включенных в программу, предоставят равнозначные нежилые помещения. Они также смогут выбрать денежную компенсацию по рыночной стоимости. Равнозначным будет считаться помещение, которое находится в Москве и имеет площадь не меньшую, чем в сносимом доме.
Нанимателям социального жилья дадут право бесплатно оформить новую квартиру в собственность. Кроме того, новые квартиры для москвичей будут с ремонтом "под ключ".
Реновация предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок.
При этом квартиры, которые получат жильцы хрущевок будут располагаться в домах в том же или соседнем районе. Размер жилых помещений будет равнозначным, а часть москвичей смогут увеличить жилплощадь благодаря программе.
Сергей Собянин лично проконтролирует работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек.
В первую очередь сноса попадут дома, за которые проголосуют больше всего их жильцов. Опрос по программе реновации Сергей Собянин анонсировал 12 апреля. Его планируется провести до 1 мая.
В апреле в районных управах открылись специализированные информационные центры, в которых можно получить всю официальную информацию о программе реновации жилья.