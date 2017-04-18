Законопроект о реновации жилого фонда Москвы рассмотрят в Госдуме 20 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда столицы 20 апреля, сообщает Агентство "Москва". Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Профильный комитет и пять комитетов-соисполнителей рекомендовали принять этот законопроект в первом чтении.

Ранее депутаты всех франкций Мосгодумы одобрили поправки "Единой России" к законопроекту о реновации жилья. Согласно документу, собственникам нежилых помещений, включенных в программу, предоставят равнозначные нежилые помещения. Они также смогут выбрать денежную компенсацию по рыночной стоимости. Равнозначным будет считаться помещение, которое находится в Москве и имеет площадь не меньшую, чем в сносимом доме.

Нанимателям социального жилья дадут право бесплатно оформить новую квартиру в собственность. Кроме того, новые квартиры для москвичей будут с ремонтом "под ключ".