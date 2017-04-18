Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 14:04

Экономика

Законопроект о реновации жилого фонда Москвы рассмотрят в Госдуме 20 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда столицы 20 апреля, сообщает Агентство "Москва". Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Профильный комитет и пять комитетов-соисполнителей рекомендовали принять этот законопроект в первом чтении.

Ранее депутаты всех франкций Мосгодумы одобрили поправки "Единой России" к законопроекту о реновации жилья. Согласно документу, собственникам нежилых помещений, включенных в программу, предоставят равнозначные нежилые помещения. Они также смогут выбрать денежную компенсацию по рыночной стоимости. Равнозначным будет считаться помещение, которое находится в Москве и имеет площадь не меньшую, чем в сносимом доме.

Нанимателям социального жилья дадут право бесплатно оформить новую квартиру в собственность. Кроме того, новые квартиры для москвичей будут с ремонтом "под ключ".

Программа реновации жилья в столице получила новый виток в феврале 2017 года. Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все оставшиеся в столице пятиэтажки-хрущевки. На месте старых домов будет строиться современное жилье. Сергей Собянин заявил, что московские власти разработают закон о сносе ветхих пятиэтажек и решат все финансовые вопросы, связанные с их демонтажем самостоятельно.

Реновация предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок.

При этом квартиры, которые получат жильцы хрущевок будут располагаться в домах в том же или соседнем районе. Размер жилых помещений будет равнозначным, а часть москвичей смогут увеличить жилплощадь благодаря программе.

Сергей Собянин лично проконтролирует работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек.

В первую очередь сноса попадут дома, за которые проголосуют больше всего их жильцов. Опрос по программе реновации Сергей Собянин анонсировал 12 апреля. Его планируется провести до 1 мая.

В апреле в районных управах открылись специализированные информационные центры, в которых можно получить всю официальную информацию о программе реновации жилья.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
жилье дома квартира пятиэтажки снос пятиэтажек реновация жилого фонда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика