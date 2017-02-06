Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 18:22

Экономика

Бесплатную приватизацию жилья предлагают продлить на два года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан могут продлить до 1 января 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, для детей-сирот предлагают ввести бессрочную приватизацию, а для всех остальных, в том числе для жителей Крыма и Севастополя, сделать ее бесплатной до 1 января 2019 года.

Необходимость принятия поправок вызвана тем, что значительная часть жителей ветхих домов, которые ждут расселения, не смогут провести бесплатную приватизацию после 1 марта 2017 года.

В первой редакции законопроекта предлагалось продлить срок бесплатной приватизации до 1 января 2020 года для детей-сирот, жителей Крыма и Севастополя, а также для переселенцев из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

В январе 2016 года срок действия бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан продлили до 1 марта 2017 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что продлевать сроки бесплатной приватизации жилья до бесконечности нельзя и процедуру необходимо сделать бессрочной.

Подать документы на приватизацию жилья можно двумя способами – через городские центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ) или через портал госуслуг.

Специалисты МФЦ самостоятельно формируют весь пакет документов, дополняя заявление и личные документы членов семьи заявителя всеми необходимыми сведениями и справками.

жилье приватизация законы квартира имущество собственность

