В столичных апартаментах можно будет прописаться до конца 2015 года

В столичных апартаментах разрешат прописываться

Российское правительство рассматривает вопрос об "амнистии" апартаментов, рассказал M24.ru министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Апартаменты планируют приравнять к жилью, таким образом, в них можно будет оформить "прописку". По данным экспертов, в столице сейчас продается около 6 тысяч апартаментов.

"Сейчас обсуждается так называемая "амнистия" апартаментов, - пояснил Мень. - Мы рассчитываем до конца 2015 года легализовать как жилье все существующие апартаменты и этот вопрос закрыть. Но больше такая форма строительства разрешена не будет". По его словам, окончательное решение о внесение изменений в законодательство примут после обсуждения с Сергеем Собяниным.

Напомним, что сегодня в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Кроме того, их строят без социальной инфраструктуры. По словам Михаила Меня, владельцы существующих апартаментов понимали, что им не предоставят соцобъекты шаговой доступности. "В апартаментах, таких, как в высотках "Москвы-Сити", живут, как правило, обеспеченные люди. Кому-то из них детсады и школы были не нужны, кто-то возит детей в закрытые учебные заведения", - пояснил Мень.

Отметим, что если апартаменты будут приравнены к жилью, они будут облагаться налогом на недвижимость так же, как и обычные квартиры. Это тоже позволит владельцам сэкономить.Так как с 2015 года налог на нежилые помещения, которыми по факту являются апартаменты, составит 2% от кадастровой стоимости. Если же апартаменты оформлены как гостиницы, их обложат налогом в 0,5%. Что касается жилья, то при кадастровой стоимости квартиры до 10 млн рублей включительно ставка налога на имущество составит 0,1%. При цене от 10 млн до 20 млн рублей включительно — 0,15%, свыше 20 млн до 50 млн рублей — 0,2%, свыше 50 млн до 300 млн рублей — 0,3%.

Московские власти в ноябре этого года запретили строительство апартаментов как отдельных капитальных объектов. Они теперь могут размещаться только в гостиницах или строиться как апарт-отели, мотели, хостелы, сюит-отели и так далее. Раньше законодательство позволяло строить апартаменты как отдельные здания. Несмотря на то, что официально они считаются нежилыми помещениями, девелоперы продавали их как квартиры, но несколько дешевле, так как под апартаменты инвесторам не требовалось строить социальную инфраструктуру.

Московские власти в ноябре этого года запретили строительство апартаментов как отдельных капитальных объектов. Они теперь могут размещаться только в гостиницах или строиться как апарт-отели, мотели, хостелы, сюит-отели и так далее. Раньше законодательство позволяло строить апартаменты как отдельные здания. Несмотря на то, что официально они считаются нежилыми помещениями, девелоперы продавали их как квартиры, но несколько дешевле, так как под апартаменты инвесторам не требовалось строить социальную инфраструктуру.



Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов пояснил, что на данный момент на московском рынке недвижимости продается около 6 тысяч - 416 тысяч кв. метров - апартаментов. Это 14% от всего рынка недвижимости. По его словам, треть апартаментов сосредоточена в Северном округе столицы. Он указал, что доля сделок с апартаментами составляет 5% от общего объема реализации.

В Москомстройинвесте не смогли уточнить M24.ru, сколько разрешений на строительство апартаментов было выдано до того, как вступило в силу постановление столичного правительства о запрете их возведения в капитальных строениях. Но в ведомстве пояснили, что в этом году на 881 тысячу кв. метров градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) на разрешенный вид строительства "места для временного размещения".Туда входят как апартаменты, так и гостиницы. Ранее заммэра Марат Хуснуллин сообщал, что в 2014 году введут в эксплуатацию 0,3-0,35 млн кв. метров апартаментов.

По словам Таганова, решить вопрос с существующими апартаментами и запретить их дальнейшее строительство - правильное решение. "Апартаменты не подчиняются никаким социальным нормативам. Но объекты, которые уже вышли на стройплощадку, будут закончены точно", - пояснил он. Исключение, по его словам, составляют застройщики, которые планировали строительство апартаментов на землях промышленного назначения. "Теперь они не смогут этого сделать, при условии, если апартаменты полностью приравняют к квартирам", - сказал он. Он также отметил, что, если апартаменты приравняют к жилью, то придется менять статус всех земельных участков, на которых они расположены. И тогда владельцы таких квартир действительно должны будут платить налог на имущество за них как за жилые помещения.

Управляющий партнер компании "Бест-Недвижимость" Яна Мандрыкина пояснила, что при такой "амнистии" девелоперы, которые уже получили разрешение на строительство, поднимут цены на строящиеся апартаменты. Сегодня апартаменты дешевле квартир в среднем на 25%, отметила Мандрыкина.

Марина Курганская, Анатолий Федотов