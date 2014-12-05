В столичных апартаментах можно будет прописаться до конца 2015 года

Российское правительство рассматривает вопрос об "амнистии" апартаментов, рассказал M24.ru министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Апартаменты планируют приравнять к жилью, таким образом, в них можно будет оформить "прописку". По данным экспертов, в столице сейчас продается около 6 тысяч апартаментов.
"Сейчас обсуждается так называемая "амнистия" апартаментов, - пояснил Мень. - Мы рассчитываем до конца 2015 года легализовать как жилье все существующие апартаменты и этот вопрос закрыть. Но больше такая форма строительства разрешена не будет". По его словам, окончательное решение о внесение изменений в законодательство примут после обсуждения с Сергеем Собяниным.
Напомним, что сегодня в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Кроме того, их строят без социальной инфраструктуры. По словам Михаила Меня, владельцы существующих апартаментов понимали, что им не предоставят соцобъекты шаговой доступности. "В апартаментах, таких, как в высотках "Москвы-Сити", живут, как правило, обеспеченные люди. Кому-то из них детсады и школы были не нужны, кто-то возит детей в закрытые учебные заведения", - пояснил Мень.
Отметим, что если апартаменты будут приравнены к жилью, они будут облагаться налогом на недвижимость так же, как и обычные квартиры. Это тоже позволит владельцам сэкономить.Так как с 2015 года налог на нежилые помещения, которыми по факту являются апартаменты, составит 2% от кадастровой стоимости. Если же апартаменты оформлены как гостиницы, их обложат налогом в 0,5%. Что касается жилья, то при кадастровой стоимости квартиры до 10 млн рублей включительно ставка налога на имущество составит 0,1%. При цене от 10 млн до 20 млн рублей включительно — 0,15%, свыше 20 млн до 50 млн рублей — 0,2%, свыше 50 млн до 300 млн рублей — 0,3%.
Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов пояснил, что на данный момент на московском рынке недвижимости продается около 6 тысяч - 416 тысяч кв. метров - апартаментов. Это 14% от всего рынка недвижимости. По его словам, треть апартаментов сосредоточена в Северном округе столицы. Он указал, что доля сделок с апартаментами составляет 5% от общего объема реализации.
В Москомстройинвесте не смогли уточнить M24.ru, сколько разрешений на строительство апартаментов было выдано до того, как вступило в силу постановление столичного правительства о запрете их возведения в капитальных строениях. Но в ведомстве пояснили, что в этом году на 881 тысячу кв. метров градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) на разрешенный вид строительства "места для временного размещения".Туда входят как апартаменты, так и гостиницы. Ранее заммэра Марат Хуснуллин сообщал, что в 2014 году введут в эксплуатацию 0,3-0,35 млн кв. метров апартаментов.
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По словам Таганова, решить вопрос с существующими апартаментами и запретить их дальнейшее строительство - правильное решение. "Апартаменты не подчиняются никаким социальным нормативам. Но объекты, которые уже вышли на стройплощадку, будут закончены точно", - пояснил он. Исключение, по его словам, составляют застройщики, которые планировали строительство апартаментов на землях промышленного назначения. "Теперь они не смогут этого сделать, при условии, если апартаменты полностью приравняют к квартирам", - сказал он. Он также отметил, что, если апартаменты приравняют к жилью, то придется менять статус всех земельных участков, на которых они расположены. И тогда владельцы таких квартир действительно должны будут платить налог на имущество за них как за жилые помещения.
Управляющий партнер компании "Бест-Недвижимость" Яна Мандрыкина пояснила, что при такой "амнистии" девелоперы, которые уже получили разрешение на строительство, поднимут цены на строящиеся апартаменты. Сегодня апартаменты дешевле квартир в среднем на 25%, отметила Мандрыкина.
Марина Курганская, Анатолий Федотов