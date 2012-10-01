Москва выделила очередникам субсидии на жилье в размере 10,1 млрд руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти подписали 2,564 тысячи распоряжений о выдаче средств на субсидии конкретным семьям на запланированную в 2012 году городским бюджетом сумму в 10,1 миллиарда рублей. Восемь миллиардов из них уже перечислено на счета продавцов жилых помещений, информирует пресс-служба столичного департамента жилищной политики и жилищного фонда.

Более чем 3,4 миллиарда рублей использовали 468 многодетных семей для покупки жилья.

"Механизм данной программы предполагает предоставление на безвозмездной основе семье городских очередников определенной законом суммы денежных средств для приобретения или строительства жилья на рынке. При этом нет особых требований к местонахождению будущего жилья. Приобрести (или построить) новое жилое помещение можно на территории любого субъекта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах, претендовать на получение субсидии могут очередники, вставшие на жилищный учет до 1 марта 2005 года и многодетные семьи - очередники, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Добавим, в настоящий момент от горожан принимаются заявления на предоставление субсидии из городского бюджета на 2013 год. Так, очередниками Южного административного округа Москвы уже подано 722 заявления, Северного округа - 269 заявлений, Восточного о округа - 85 заявлений, Центрального округа - 77 заявлений и Зеленоградского округа - 25 заявлений, добавили в ведомстве.