Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 100 человек

Фото: ТАСС/Imago

Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до 90 человек, сообщает агентство Пажвак в своем официальном микроблоге в Twitter. Еще около 400 человек получили ранения.

Мощный взрыв прогремел у здания посольства Германии в Кабуле. По последним данным, взорвался заминированный автомобиль.

Unconfirmed reports says more than 100 killed and around 400 wounded in #KabulBalst #AFG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.

ЧП произошло в 08:30 по местному времени в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.

Более 50 транспортных средств уничтожено или повреждено. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.

