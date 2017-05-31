Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 12:08

Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 100 человек

Фото: ТАСС/Imago

Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до 90 человек, сообщает агентство Пажвак в своем официальном микроблоге в Twitter. Еще около 400 человек получили ранения.

Мощный взрыв прогремел у здания посольства Германии в Кабуле. По последним данным, взорвался заминированный автомобиль.

ЧП произошло в 08:30 по местному времени в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.

Более 50 транспортных средств уничтожено или повреждено. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.

