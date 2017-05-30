Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ураган, накрывший московский регион 29 мая, унес жизни 16 человек, сообщает РИА Новости. По словам официально представителя СК России Светланы Петренко, в столице погибли 11 человек, еще трое – в области.

Однако позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе число жертв стихии возросло до пяти. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются. Около 150 пострадавших доставлены в столичные медучреждения. В настоящее время в больницах остаются 108 человек, в том числе более 20 детей.

Пострадавшие во время урагана получили повреждения различной степени тяжести. У большинства пациентов состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии.