Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2017, 10:14

Происшествия

Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ураган, накрывший московский регион 29 мая, унес жизни 16 человек, сообщает РИА Новости. По словам официально представителя СК России Светланы Петренко, в столице погибли 11 человек, еще трое – в области.

Однако позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе число жертв стихии возросло до пяти. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются. Около 150 пострадавших доставлены в столичные медучреждения. В настоящее время в больницах остаются 108 человек, в том числе более 20 детей.

Пострадавшие во время урагана получили повреждения различной степени тяжести. У большинства пациентов состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий урагана участвуют более тысячи спасателей. Разгул стихии стал причиной массового падения деревьев, многочисленных повреждений автомобилей и серьезных сбоев в работе городского транспорта.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, семьи погибших и пострадавших в результате урагана получат по миллиону рублей.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
жертвы ураган погибшие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика