Для пострадавших при обрушении ТЦ в Риге собрали 600 тысяч долларов

В Латвии собрали 600 тысяч долларов для пострадавших при обрушении ТЦ

Для пострадавших и родных погибших при обрушении торгового центра в Риге собрали около 600 тысяч долларов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала главный продюсер новостного портала Focus.lv Регина Лочмеле.

Сейчас в Риге завершены основные работы на месте обрушения ТЦ "Максима". Во время осмотра последних завалов площадью около 80 квадратных метров тел погибших обнаружено не было.

По ее словам, в последнее время торговый центр венчал искусственный сад с настоящими деревьями и детской площадкой. Здание, которое не имеет внутренних стен, просто не выдержало такого груза.

Напомним, что в прошлый четверг в одном из спальных районов Риги обрушился торговый центр. В результате погибли 54 человека и 40 пострадали. Под завалами еще могут находиться люди.

Согласно основной версии полиции, крыша супермаркета рухнула из-за большого количества стройматериалов, которые там хранились.