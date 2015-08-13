В результате мощного взрыва в Китае погибли не менее 13 человек

На севере Китая прогремел мощный взрыв

13 человек погибли в среду в результате взрыва на складе легковоспламеняющихся веществ в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая. Еще 248 человек были госпитализированы с различными ранениями, 11 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает агентство Синьхуа, взрыв произошел в городском районе Бинхай на логистическом складе компании "Жуйхай". По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в некоторых жилых домах. На кадрах с места ЧП видно, что в районе инцидента начался сильный пожар.

По сообщению агентства, после первого взрыва на складе и последовавшего за ним пожара произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем. О причинах инцидента информации нет.

Число поступающих в больницы пострадавших постоянно увеличивается, развернуты мобильные пункты сдачи крови. Спасатели не исключают, что под завалами рухнувших перекрытий поврежденного взрывом здания предприятия еще могут находиться люди.

В районе ЧП ощущается едкий запах химикатов, однако информации об опасности для населения не поступало. На месте происшествия затруднено движение автотранспорта, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.