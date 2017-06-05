Стрельба в Орландо привела к многочисленным жертвам

В результате стрельбы в американском городе Орландо погибли пять человек. Инцидент произошел в промышленном районе города в понедельник утром. На данный момент ситуация стабилизировалась.

45-летний подозреваемый застрелился. Им оказался недовольный недавно уволенный сотрудник компании, сообщает местная полиция в Twitter. Вооруженный пистолетом и ножом он убил своих бывших коллег.

Полиция исключила версию теракта и склоняется к бытовой версии произошедшего.