05 июня 2017, 16:49

Происшествия

Стрельба в Орландо привела к многочисленным жертвам

В результате стрельбы в американском городе Орландо погибли пять человек. Инцидент произошел в промышленном районе города в понедельник утром. На данный момент ситуация стабилизировалась.

45-летний подозреваемый застрелился. Им оказался недовольный недавно уволенный сотрудник компании, сообщает местная полиция в Twitter. Вооруженный пистолетом и ножом он убил своих бывших коллег.

Полиция исключила версию теракта и склоняется к бытовой версии произошедшего.

жертвы жизнь в мире

