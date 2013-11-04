Посольство РФ в Таиланде не подтверждает гибель россиянки под Паттайей

Россиянка, считавшаяся погибшей при крушении парома в Паттайе, жива

Россиянка, которая ранее числилась погибшей при крушении парома недалеко от таиландского курорта Паттайя, не пострадала. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на уточненные данные местной полиции.

Родственники россиянки о оповещены об ошибке, говорится в сообщении.

Напомним, паром "Ко Лан Тревел 1" затонул в воскресенье в Сиамском заливе недалеко от побережья Таиланда. Он перевозил туристов с острова Лан в Паттайю. Среди возможных причин трагедии называют столкновение судна с подводной скалой и перегруз. Ранее в понедельник стало известно, что капитан парома был уличен в употреблении алкоголя и наркотиков.

Погибли семь человек, 209 пассажиров парома удалось спасти. Четверым гражданам России оказывают медпомощь в городах Паттайя и Сирача.

Российские дипломаты продолжают уточнять сведения о россиянах, находившихся на пароме.