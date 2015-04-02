54 человека погибли в результате крушения траулера в Охотском море

54 человека погибли при крушении траулера в Охотском море

Число погибших в результате крушения траулера в Охотском море достигло 54 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По последним данным, подняты тела 54 погибших. 63 члена экипажа спасены. Остается неизвестной судьба 15 человек, по одной из версий, люди могли находиться в трюмах затонувшего судна.

Специалисты Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Магаданской области, медики областной больницы, Центра медицины катастроф и спасатели МЧС находятся в состоянии готовности по приему пострадавших с траулера. По предварительной информации, около 40 пострадавших в колымскую столицу доставят камчатским вертолетом.

Вертолеты, которые есть в распоряжении МЧС Магаданской области, не смогут принять участие в спасательной операции по причине отдаленности места катастрофы — это 343 километра от Магадана.

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с катастрофой траулера "Дальний Восток" в Охотском море. Специалисты центра экстренной психологической службы готовы оказать помощь пострадавшим по телефонам 8-800-775-17-17, 8 (4242) 72-99-99.

Большой автономный морозильный траулер (БАТМ) "Дальний Восток" затонул в Охотском море южнее залива Шелехова у берегов Камчатки. По уточненным данным на судне находилось 78 граждан России, а также 54 иностранца, граждане Латвии, Мьянмы, Вануату и Украины.