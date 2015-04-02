Фото: NIC BOTHMA/EPA/Архив

По данным МЧС России, число жертв кораблекрушения у берегов Камчатки выросло до 43 человек. Рыболовецкими судами было спасено 63 человека. Установлено, что перед ЧП судно не подавало сигналов бедствия.

Основной причиной затопления рыболовецкого траулера в Охотском море могло стать чрезмерное воздействие льда на корпус судна, но не исключается и нарушение экипажем техники безопасности, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий кораблекрушения.

В качестве основной версии случившегося пока рассматривается чрезмерное воздействие льда на корпус судна, приведшее к деформации с последующим частичным разрушением корпуса. Между тем, не исключается и нарушение экипажем правил техники безопасности.

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с катастрофой траулера "Дальний Восток" в Охотском море. Специалисты центра экстренной психологической службы готовы оказать помощь пострадавшим по телефону 8-800-775-17-17.

Ранее сообщалось, что большой автономный морозильный траулер (БАТМ) "Дальний Восток" затонул в Охотском море южнее залива Шелехова у берегов Камчатки. По уточненным данным на судне находилось 78 граждан России, а также 54 иностранца, граждане Латвии, Мьянмы, Вануату и Украины.