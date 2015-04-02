Девять человек погибли, 46 спасены после крушения траулера в Охотском море

Фото: ТАСС

Девять тел погибших и 46 выживших членов экипажа большого автономного морозильного траулера (БАТМ) "Дальний Восток" подняты из вод в Охотском море у берегов Камчатки. Судьба остальных неизвестна, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, 8 тел погибших и 25 живых подняло судно "Гранит", 2 живых, из них один в тяжелом состоянии, находятся на борту судна "Иван Калинин", на борт судна "Виктория-1" подняты 15 живых, на борт "Алексея Чирикова" - трое выживших и тело одного погибшего", - сообщил Артур Рец, руководитель морского координационно-спасательного подцентра Росморречфлота.

По предварительным данным, на борту БАТМ "Дальний Восток" было 132 члена экипажа, большинство из них - жители Сахалинской области. "По поступающей информации, экипаж успел надеть спасательные жилеты", - сообщили в экстренных службах.

Cпасательная операция продолжается. "Направлять в район бедствия суда из Петропавловска-Камчатского не планируется из-за сильной удаленности места катастрофы", - сообщил Артур Рец.

БАТМ "Дальний Восток" потерпел крушение в Охотском море в 330 км западнее поселка Крутогоровский Камчатского края и в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец ООО "Магеллан".

В районе бедствия сейчас находятся более 10 судов различного класса. Все они заняты в спасательной операции. Видимость составляет 24 км, ветер - 9 метров в секунду, высота волны 1,5 метра, температура воды около нуля градусов. Причины затопления пока не известны.

Силы и средства Дальневосточного регионального центра МЧС приведены в повышенную готовность. К вылету готовится вертолет Ми-8 со спасателями и медиками на борту.