11 сентября 2012, 09:26

Транспорт

У Казанского вокзала три пассажирских вагона сошли с рельсов

Этим утром на Казанском направлении произошла задержка в движении поездов из-за небольшой аварии. Около половины восьмого утра на станции Москва-Пассажирская-Казанская, локомотив столкнулся с вагоном. Пострадавших нет

Три вагона поезда Москва-Адлер сошли с рельсов недалеко от Казанского вокзала Москвы после того, как в состав врезался маневровый тепловоз.

"Поезд был без пассажиров, его готовили к посадке. Ни пострадавших, ни жертв нет", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, инцидент произошел 11 сентября около 07:40 на подъездных путях примерно в 150 метрах от Казанского вокзала.

железные дороги столкновения поезд авария чп ж/д и вокзалы

