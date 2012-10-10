Форма поиска по сайту

10 октября 2012, 03:55

Автомобиль Lexus застрял на железнодорожных путях

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобиль Lexus LX470 застрял на железнодорожных путях на юго-востоке столицы. Очевидцами происшествия стали около двух десятков человек, в том числе корреспондент "Интерфакса".

Инцидент произошел накануне поздно вечером на Газгольдерной улице. Водитель внедорожника въехал на земляной вал, на котором проложены рельсы и попытался переехать через них. Машина преодолела передними колесами оба рельса, однако затем застряла на путях, буксуя.

Добавим, что данная железнодорожная ветка ведет к одному из промышленных предприятий города. По прямому назначению она используется крайне редко.

