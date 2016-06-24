Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На радиальных направлениях железных дорог могут появиться новые станции, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас прорабатывается такая возможность. "Мы просчитываем техническую и экономическую целесообразность такого строительства", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекс Москвы.

Предлагается разместить ряд новых платформ в зонах перспективного развития. Дополнительные станции планируется построить на Киевском и Курском направлениях железных дорог в ТиНАО, что улучшит доступность населенных пунктов на присоединенных территориях.

"Мы понимаем, где в ближайшие годы будет возводиться новое жилье, новые предприятия, офисы, которые изменят существующий пассажирский трафик. Строительство новых остановок, безусловно, будет востребовано пассажирами железных дорог. С одной стороны это позволит создать комфортные условия для поездки, а с другой – избежать избыточной нагрузки на другие виды транспорта", – сказал заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что дополнительная платформа на Рижском направлении с пересадкой на МКЖД может появиться и в районе бывшего Тушинского аэродрома. Также рассматривается вопрос строительства железнодорожной платформы рядом со станцией метро "Минская".

Такое решение позволит разгрузить Киевское направление железной дороги и, самое главное, Киевский вокзал, который сегодня работает на пределе возможностей.