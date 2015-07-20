Пострадавшую на Ярославском вокзале женщину доставили в больницу

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На Ярославском вокзале женщина оказалась зажатой между платформой и вагоном электрички. По предварительным данным, пострадавшая пыталась перебежать железнодорожные пути, сообщает пресс-служба РЖД.

"Сегодня в 12.30 на станции Москва-Ярославская при прибытии электропоезда № 6019 из Пушкина машинист заметил женщину, которая, по предварительным данным, прыгнула с платформы перед приближающимся составом. Было предпринято экстренное торможение. Женщина оказалась зажатой между платформой и колесно-моторным блоком электрички", – отмечается в сообщении.

Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавшую. Из-за инцидента произошли небольшие изменения в графике движения электропоездов.

В Москву электропоезда прибывали по расписанию, а по направлению в область три электрички задерживались от 6 до 10 минут.