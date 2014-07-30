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Общество

30 июля 2014, 17:34

В столице третий раз за неделю побит рекорд по жаре 2014 года

жара погода центр погоды Фобос

В среду в Москве побит очередной температурный рекорд

Среда, 30 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года. В 16.00 воздух в столице прогрелся до 32,4 градуса. Такая температура была зафиксирована на базовой метеостанции на ВДНХ, сообщили M24.ru в центре "Фобос".

Предыдущие рекорды были установлены 28 и 29 июля.

По данным центра "Фобос", в ближайшую неделю смены погоды в столице не ожидается. По предварительным расчетам, жара может продлится до конца первой декады августа. Погода будет не только знойной, но у сухой. Отмечается, что этот июль в столице может оказаться самым сухим месяцем за всю историю наблюдений. Метеостанция на ВДНХ в этом месяце зафиксировала меньше пяти процентов нормы осадков.

Самый жаркий день

Самый жаркий день в истории Москвы был зафиксирован 26 июля 2010 года. В тот день воздух прогрелся до 37,4 градусов.

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Напомним, из-за жары в Москве пассажирам метро и пригородных электричек начали раздавать питьевую воду. Кроме того, воду будут предлагать посетителям столичных парков и учреждений культуры. По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, в парках также организуют крытые площадки на свежем воздухе, а в учреждениях культуры создадут зоны отдыха, оборудованные кондиционерами или вентиляторами.

Из-за рекордно жаркой погоды в городе объявили "красный" уровень загрязнения воздуха.

Как сообщает Агентство "Москва" из-за жары в столице пострадали три человека. Девяностолетнюю пенсионерку пришлось госпитализировать, двум другим людям помощь была оказана амбулаторно.

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