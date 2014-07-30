Воздух в столице в среду прогреется до 33 градусов

В Москве 30 июля будет ясно, очень жарко и без осадков

Днем в Москве вновь будет жарко. Синоптики обещают, что в среду, 30 июля, в городе воздух прогреется до 33 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Также сообщается, что при этом в мегаполисе будет слабый юго-западный ветер. Небо над Москвой останется безоблачным, а осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Метеорологи уже заявили, что, вероятно, жара в городе установилась на продолжительное время. По предварительным расчетам, она может продлится до конца первой декады августа. На дожди рассчитывать не стоит.

Отмечается, что этот июль в столице может оказаться самым сухим месяцем за всю историю метеонаблюдений. Метеостанция на ВДНХ в этом месяце зафиксировала меньше пяти процентов месячной нормы осадков.