МОЭСК перешел на режим повышенной готовности из-за жаркой погоды

Фото: M24.ru

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) перешла на режим повышенной готовности из-за жары, установившейся в столичном регионе. В оперативную готовность переведено более 970 человек и 450 единиц спецтехники, включая передвижные электростанции, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что при необходимости МОЭСК задействует дополнительные силы и средства подрядных организаций. Кроме того, сотрудники компании провели внеплановые осмотры состоянии сетевого оборудования подстанций, а также проверили системы охлаждения и пожаротушения.

Сейчас все московские энергообъекты работают в штатном режиме.

Напомним, что понедельник, 28 июля, стал самым жарким днем в столице с начала 2014 года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9 градуса.

Во вторник, 29 июля, температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов. По области – до 33 градусов.

Такая погода продержится в столице в течение недели.

Жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.