Жара и дожди ожидают москвичей во вторник

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Во вторник, 23 августа, воздух в столице прогреется до 29-31 градуса, местами возможны кратковременный дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью столбики термометров опустятся до 18-20 градусов.

Днем в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Ожидается переменная облачность.

В среду в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков – порядка 15-20 миллиметров.

Московское лето 2016 года войдет в десятку самых дождливых

Ранее телеканал "Москва 24" сообщил, что московское лето этого года войдет в десятку самых дождливых. Норма осадков была превышена в июле и августе. По данным на утро 22 августа в районе ВДНХ выпало 175 процентов месячной нормы осадков. И до конца сезона обещают еще ливни. Пока самым дождливым считается лето 1894 года, на втором месте 1980 год.

В минувший понедельник в Москве был установлен рекорд по осадкам. На метеостанции, расположенной на ВДНХ, было отмечено 48 миллиметров.