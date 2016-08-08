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Москва 24

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Общество

08 августа 2016, 20:13

Во вторник в столицу вернется жара

жара погода дожди осадки синоптики похолодания потепления прогнозы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Похолодание продлится в столичном регионе недолго. Ночью 9 августа будет в районе 14 градусов тепла, однако днем во вторник воздух прогреется до 26 градусов, сообщает пресс-служба Росгидрометцентра.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики обещают юго-западный и западный ветер с порывами до 9 метров в секунду.


В среду станет еще жарче: столбик термометра поднимется до отметки плюс 29 градусов, осадков не намечается. Зато днем в четверг при 28 градусах тепла москвичей ждут кратковременные дожди, ливни и юго-восточный порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В середине недели в столицу вернется жаркая погода

"Во вторник в середине дня воздух прогреется до +25...+27 градусов, а в среду до +26...+28 градусов. Температура немного выше климатической нормы. Что касается второй половины недели, она ознаменуется новой волной холода, вечером в четверг пройдет холодный атмосферный фронт, он принесет ливневые дожди, грозы и новую порцию похолодания", – рассказал телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

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