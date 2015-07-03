Москвичей ожидают жаркие выходные

В грядущие выходные в столице установится жаркая погода. Местами воздух прогреется до +29 градусов, а в воскресенье, 5 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщают "Метеоновости".

В последний рабочий день столица попадет в тыловую часть циклона, поэтому сильной жары не будет. Впрочем, днем усилится влияние западного антициклона, и осадков не ожидается, после полудня воздух прогреется до 21-23 градусов.

А вот в субботу, 4 июля, Москва окажется уже в теплом секторе циклона. Осадков также не ожидается. Ночью температура составит 15-17 градусов выше нуля. Днем при ярком солнце воздух прогреется до 27-29 градусов.

Несмотря на то, что "метеорологической" жарой считается температура от 30 градусов и выше, в мегаполисе дискомфортно себя можно почувствовать и при температуре в 25 градусов. Поэтому горожанам советуют провести время за городом, вблизи водоемов. Вода в подмосковных реках прогрелась уже до 21 градуса. А в городе свежести добавит порывистый западный ветер.

Ночь на воскресенье тоже будет теплой и без дождей, столбики термометров покажут до 17 градусов. Эта ночь окажется одной из самых теплых в сезоне. К вечеру местами прольются кратковременные дожди с грозами, ветер усилится. Днем ожидается до 26 градусов выше нуля. При этом средняя суточная температура превысит норму на 3-4 градуса.