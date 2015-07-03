03 июля 2015, 09:44

Москвичей ожидают жаркие выходные

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В грядущие выходные в столице установится жаркая погода. Местами воздух прогреется до +29 градусов, а в воскресенье, 5 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщают "Метеоновости".

В последний рабочий день столица попадет в тыловую часть циклона, поэтому сильной жары не будет. Впрочем, днем усилится влияние западного антициклона, и осадков не ожидается, после полудня воздух прогреется до 21-23 градусов.

А вот в субботу, 4 июля, Москва окажется уже в теплом секторе циклона. Осадков также не ожидается. Ночью температура составит 15-17 градусов выше нуля. Днем при ярком солнце воздух прогреется до 27-29 градусов.

Ссылки по теме


Несмотря на то, что "метеорологической" жарой считается температура от 30 градусов и выше, в мегаполисе дискомфортно себя можно почувствовать и при температуре в 25 градусов. Поэтому горожанам советуют провести время за городом, вблизи водоемов. Вода в подмосковных реках прогрелась уже до 21 градуса. А в городе свежести добавит порывистый западный ветер.

Ночь на воскресенье тоже будет теплой и без дождей, столбики термометров покажут до 17 градусов. Эта ночь окажется одной из самых теплых в сезоне. К вечеру местами прольются кратковременные дожди с грозами, ветер усилится. Днем ожидается до 26 градусов выше нуля. При этом средняя суточная температура превысит норму на 3-4 градуса.

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

