На выходных в Москве ожидаются дожди и грозы

ИТАР-ТАСС

На выходных в столичный регион придут дожди и грозы, однако температура воздуха будет по-прежнему выше климатической нормы, передает РИА Новости.

В ночь на субботу на погоду повлияет уходящий антициклон: будет малооблачно, днем воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Во второй половине дня по мере приближения с запада атмосферного фронта местами пройдут дожди, и прогремят грозы.

В воскресенье дожди пройдут лишь в отдельных районах города, воздух прогреется до 26-28 градусов тепла.

Что касается конца рабочей недели - четверга и пятницы, синоптики обещают более прохладную погоду – днем 25-26 градусов выше нуля.