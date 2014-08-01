Июль стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений в Москве

"Интервью": Алина Котилевская - о погоде на предстоящие выходные

В субботу и воскресенье в столицу придет прохладный атмосферный фронт, и жара начнет постепенно спадать. Температура воздуха вряд ли поднимется выше 30 градусов, сообщила в интервью телеканала "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

Она рассказала, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5% от месячной нормы. Антициклоны прогоняли все дожди на Поволжье и Урал.

Где спастись от жары в Москве

Однако уже в грядущую субботу москвичи смогут вздохнуть чуть свободнее. В столицу придет скандинавский антициклон, несмотря на то, что он будет не очень активным, столбики термометров, наконец, покинут 30-градусную отметку.

Пока условия не благоприятствуют образованию грозовых облаков, но на севере и востоке города могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Атмосферное давление будет постепенно расти, в воскресенье оно может подняться до 752 мм ртутного столба. Температура в водоемах будет колебаться от 25 до 27 градусов.

Из-за жары воздух в Москве очень загрязнен. Котилевская отметила, что северный ветер сможет донести до некоторых районов области дым пожаров из Тверской области, но бояться возгорания торфяников в Подмосковье при этом не стоит.