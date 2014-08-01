Сергей Собянин поручил принять меры по защите москвичей от жары

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Сергей Собянин поручил обеспечить необходимые меры по защите здоровья людей от неблагоприятного воздействия жары. Об этом мэр Москвы заявил на совещании по оперативным вопросам в пятницу, 1 августа.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил Сергею Собянину, что в городе сформирован спецотряд из 585 поливомоечных машин, которые могут тушить пожары. Кроме того, в местах с повышенным уровнем пожарной опасности круглосуточно дежурят еще 50 спецавтомобилей.

Чтобы снизить температуру, усилен режим поливки асфальта – спецтранспорт делает это каждые два часа. Дворы, газоны и цветники поливают ночью, при этом вода для них собирается из открытых водоемов. Дополнительно службы ЖКХ провели опашку озелененных территорий.

На совещании также обсуждались вопросы энергосбережения. Руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Павел Ливинский доложил Сергею Собянину о подготовке к реализации энергосберегающих мероприятий в жилых домах и социальных учреждениях.

В ходе мониторинга было выявлено свыше 8 тысяч домов и 1,4 тысячи социальных учреждений с существенным превышением энергопотребления по сравнению с установленными нормативами.

Департамент предложил использовать энергосервисные контракты, которые предусматривают установку энергосберегающего оборудования за счет специализированных энергосервисных компаний. В течение срока действия контракта доходы от экономии ресурсов распределяются между потребителями (жильцами, учреждениями) и энергосервисными компаниями. Это позволяет потребителям экономить на платежах за коммунальные услуги, а компаниям — окупить инвестиции в энергосберегающее оборудование.

По окончании срока действия контракта энергосберегающее оборудование поступает в общую долевую собственность жильцов дома либо передается на баланс соцучреждений. При этом внедрение энергосервисных контрактов не потребует привлечения средств жителей или дополнительных бюджетных расходов.

Сергей Собянин поручил подготовить распоряжение столичной мэрии, которое определит сроки и этапы внедрения энергосервисных контрактов в жилых домах и социальных учреждениях города.