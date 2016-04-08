Глава Минприроды не поддержал идею застройки земель Тимирязевской академии

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Глава Минприроды Сергей Донской высказался против застройки земель Тимирязевской сельхозакадемии в Москве, которые были переданы Фонду развития жилищного строительства (Фонду РЖС), сообщает "Интерфакс".

"Я, наверное, зря занимал место (главы Минприроды), если был бы "за", – ответил Донской на вопрос журналистов о своем отношении к возможности застройки полей академии, добавив, что только из газет узнал про эту историю.

Он также призвал сохранять зеленые зоны в мегаполисе. "Любая застройка – это, конечно, негативное влияние не только на тот пятачок, который застраивается, но и на окружающее (пространство)", – сказал министр.

Обустройство земель Тимирязевской академии обсудят с местными жителями

Напомним, 4 марта правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков постановила изъять у академии 101,58 гектара, находящихся в районе станции метро "Петровско-Разумовская" на севере Москвы.

Эти земли, на которых сейчас находятся сады и опытные поля, планируется передать Фонду РЖС для застройки. Академии обещаны земли в Подмосковье и компенсационные выплаты.