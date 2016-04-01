Более 100 гектаров земли Тимирязевской академии перешли к Фонду РЖС

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

101,6 гектара земли перешли от Московской сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева в ведение Фонда Развития жилищного строительства (РЖС). Такое решение, как сообщает Агентство "Москва", приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России.

Фонд РЖС, совместно с федеральными и московскими власти должны будут разработать документацию по планировке данной территории. "Эти земли относятся к категории земель населенных пунктов, никак не используются и представляют из себя пустыри: никаких реликтовых и особо ценных растений, а также строений академии там нет, часть одного из участка занята гольф-полями. При этом земли остаются в федеральной собственности, Фонд РЖС выступает агентом Российской Федерации", – цитирует агентство гендиректора АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) Александра Плутника.

Он подчеркнул, что при разработке концепции проекта Фонд РЖС будет учитывать мнение жителей района и представителей академии. Кроме того, часть вырученных за участки средств Фонд РЖС направит на нужды академии – реконструкцию ветхих зданий, прежде всего имеющих историческую ценность, подбор земель для научной деятельности.

По словам Плутника, Фонд бесплатно выделит земельные участки под создание жилищно-строительного кооператива для сотрудников академии и предоставит вузу альтернативные земельные участки для ведения опытного хозяйства и организации учебного процесса из земель, находящихся в федеральной собственности, расположенных в экологически чистых районах на территории "новой" Москвы и Московской области.

"Решений об утверждении градостроительных планов земельных участков и выдаче разрешительной документации на осуществлении строительных работ нет, и их разработка не ведется", – добавил гендиректор АО "АИЖК".