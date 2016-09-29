Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 19:48

Общество

Вейпы могут наносить вред здоровью окружающих людей – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вейпы могут наносить вред здоровью не только самих потребителей, но и окружающих их людей. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

Депутаты Мосгордумы собираются отнести курение электронных сигарет в общественных местах к пропаганде курения и приравнять их к традиционным табачным изделиям. Сейчас курить вейпы на улицах и в кафе не запрещается, а антитабачный закон не распространяется на электронные системы доставки никотина.

"Жидкости для электронных сигарет содержат канцерогены. В этом случае вред наносится как самим потребителям, так и окружающим людям. Тем не менее уровень канцерогенов в вейпах в целом меньше, чем в привычных табачных изделиях", – отметил эксперт.

Вейпы могут вызывать у подростков никотиновую зависимость – эксперт

"Существует еще одна проблема: мода на электронные кальяны распространяется среди подростков. Учитывая, что в жидкостях содержится никотин, это может вызвать у несовершеннолетних зависимость", – добавил Зыков.

Тем временем на сайте Мосгордумы проходит опрос о возможности курения вейпов на улицах и в помещениях. В августе прошлого года в Совете Федерации начали готовить законопроект, запрещающий курение электронных сигарет в общественных местах и продажу вейпов несовершеннолетним.

В настоящий момент штраф за курение табачных изделий на не предназначенной для этого территории составляет от 500 до полутора тысяч рублей.

здравоохранение курение здоровье табак электронные сигареты антитабачный закон вейпы

