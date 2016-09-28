Москвичи начали записываться к врачу с помощью Telegram, сообщается на портале "Активный гражданин". Специально созданный бот ЕМИАС позволяет записаться на прием, отвечая на вопросы.

Найти полезного помощника в Telegram можно по имени @EmiasInfoBot. Он вежливо поздоровается, попросит ввести номер полиса ОМС и дату рождения и поинтересуется, к какому специалисту хочет попасть собеседник. Бот позволяет не только записаться к врачу, но и просмотреть свои записи или сделать отмену.

Бот запустили в тестовом режиме в начале сентября. Теперь он работает штатно.

Появление нового способа записи к врачу не отменяет старых. По-прежнему можно записаться через мобильное приложение ЕМИАС, на портале системы, с помощью инфоматов в поликлиниках, а также по телефону регистратуры.