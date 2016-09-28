Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 13:49

Общество

Москвичи начали записываться к врачу с помощью Telegram

Москвичи начали записываться к врачу с помощью Telegram, сообщается на портале "Активный гражданин". Специально созданный бот ЕМИАС позволяет записаться на прием, отвечая на вопросы.

Найти полезного помощника в Telegram можно по имени @EmiasInfoBot. Он вежливо поздоровается, попросит ввести номер полиса ОМС и дату рождения и поинтересуется, к какому специалисту хочет попасть собеседник. Бот позволяет не только записаться к врачу, но и просмотреть свои записи или сделать отмену.

Бот запустили в тестовом режиме в начале сентября. Теперь он работает штатно.

Появление нового способа записи к врачу не отменяет старых. По-прежнему можно записаться через мобильное приложение ЕМИАС, на портале системы, с помощью инфоматов в поликлиниках, а также по телефону регистратуры.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) зарегистрировала более 192 миллионов пациентов за пять лет своей работы.

В системе зарегистрировано 9 миллионов пациентов, то есть около 75 процентов москвичей. По статистике, каждый день в системе происходит около полумиллиона различных транзакций – записей на прием, оформления электронных рецептов или больничных. При этом в 2011 году их число не превышало 70 тысяч.

здравоохранение ЕМИАС запись к врачу мессенджеры сайты и приложения

Главное

