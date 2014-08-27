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Москва 24

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Общество

27 августа 2014, 10:53

В рамках проекта "Узнай Москву" запустят конкурс для школьников

здравоохранение образование школьники викторины время с детьми наука и инновации семейная и молодёжная политика Узнай Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице собираются запустить новый конкурс для школьников. Его проведут в рамках проекта "Узнай Москву".

Конкурс будет состоять из серии викторин и квестов, проходя которые, учащиеся смогут ближе познакомиться с городом, в котором живут, сообщили сетевому изданию M24.ru в пресс-службе департамента образования столицы.

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Напомним, "Узнай Москву" – это навигационно-туристический портал. На нем доступна информация об интересных и необычных местах столицы. Зайти на ресурс можно, просканировав QR-коды, размещенные на памятниках архитектуры, истории и культуры.

В конце августа, как ранее сообщал M24.ru, "Узнай Москву" запустил первые 3D-экскурсии. Посетители теперь могут найти на портале панорамные фотографии, на которых видно мелкие детали, описания и аудиозаписи различных объектов.

Всего маршрутов с 3D-экскурсиями пока четыре – это "Москва Льва Толстого", "Булгаковская Москва, или однажды на Патриарших", "Москва репрессивная" и "От Смоленской до Сивцева Вражка". Для поиска нужного объекта надо использовать фильтры и карту.

Городской портал "Узнай Москву" был создан для того, чтобы рассказать москвичам о городе, в котором они живут. Сейчас на ресурсе представлена информация почти об 1 тысяче архитектурных объектах. Здесь можно найти не только подробные описания памятников архитектуры, но также карты, фотографии, аудио- и видеозаписи.

Большой популярностью пользуется мобильное предложение "Узнай Москву", которое в апреле этого года возглавило топ-10 приложений для путешествий по России.

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