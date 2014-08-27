В рамках проекта "Узнай Москву" запустят конкурс для школьников

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В столице собираются запустить новый конкурс для школьников. Его проведут в рамках проекта "Узнай Москву".

Конкурс будет состоять из серии викторин и квестов, проходя которые, учащиеся смогут ближе познакомиться с городом, в котором живут, сообщили сетевому изданию M24.ru в пресс-службе департамента образования столицы.

Напомним, "Узнай Москву" – это навигационно-туристический портал. На нем доступна информация об интересных и необычных местах столицы. Зайти на ресурс можно, просканировав QR-коды, размещенные на памятниках архитектуры, истории и культуры.

В конце августа, как ранее сообщал M24.ru, "Узнай Москву" запустил первые 3D-экскурсии. Посетители теперь могут найти на портале панорамные фотографии, на которых видно мелкие детали, описания и аудиозаписи различных объектов.

Всего маршрутов с 3D-экскурсиями пока четыре – это "Москва Льва Толстого", "Булгаковская Москва, или однажды на Патриарших", "Москва репрессивная" и "От Смоленской до Сивцева Вражка". Для поиска нужного объекта надо использовать фильтры и карту.