Услуги терапевта в клиниках "Доктор рядом" будут бесплатными

Проект "Доктор рядом" стартует в Москве в марте

Бесплатную медпомощь в рамках столичной программы "Доктор рядом" будут оказывать по всем профилям за исключением четырех - стоматологии, наркологии, венерологии, а также пластической хирургии и косметологии. Об этом в четверг в интервью телеканалу "Москва 24" сказал замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Напомним, стартовавшая год назад программа "Доктор рядом" направлена на создание в Москве частной системы здравоохранения. По замыслу властей, в рамках этой программы предприниматели с лицензией и не менее чем трехлетним опытом медицинской работы будут оказывать бесплатную первичную медпомощь владельцам полисов ОМС. Доступные "медицинские офисы" должны стать альтернативой перегруженным поликлиникам.

По словам Хрипуна, бесплатными в создаваемых частных мини-клиниках будут услуги врача-терапевта "плюс некоторые несложные вещи из области офтальмологии, лор, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии, гинекологии". "Есть ограничения для инвесторов в развитии платных медицинских услуг. Это все за исключением стоматологии, наркологии, пластической хирургии и косметологии и венерологии. Все остальное инвестор может развивать на платной основе", - также сказал чиновник.

По его словам, бесплатные медицинские услуги можно будет получать по полису ОМС, причем пациент может прийти в мини-клинику, даже не проживая в том районе, где она находится. В этом случае услуги будет оплачивать Московский городской фонд обязательного медстрахования через страховую компанию.

Отметим, что в феврале 2014 года городской департамент имущества подобрал первые восемь помещений под мини-клиники на первых этажах домов в жилых районах. Руководство столицы планирует, что эти клиники откроют частники. Для этого правительство Москвы установило чисто символическую арендную плату - 1 рубль за квадратный метр в год. В марте откроются первые четыре мини-клиники, причем две из них - в отдаленном районе Некрасовка на юго-востоке столицы.

Говоря об остальных, замруководителя департамента отметил, что наиболее остро потребность в мини-клиниках шаговой доступности ощущается в трех округах - помимо Юго-Восточного это еще Северный и Восточный.

"Думаю, к концу этого года будет окончательно ясно, насколько проект прижился в Москве", - заключил Алексей Хрипун.