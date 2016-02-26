Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Из-за осложнений от гриппа в России умерли 503 человека, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

"Сегодня подтверждены 503 смерти от гриппа", – цитирует его слова "Интерфакс".

Олег Салагай отметил, что в настоящее время эпидемиологический подъем превышен в восьми регионах, но угрозы для здоровья людей нет.

В начале недели глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России существенно снизилась. Она отметила, что на седьмой неделе 2016 года превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ зафиксировано в Карелии, Якутии, Еврейской автономной области, Новосибирской, Мурманской и Архангельской областях, Алтайском и Красноярском краях.

На предыдущей неделе эпидпороги были превышены в 40 регионах.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Москве сообщила, что эпидемия гриппа завершилась в столице, отменен карантин в школах, детских садах и медорганизациях. Дальнейшее снижение заболеваемости в Москве ожидается к началу марта. Также сокращается количество госпитализированных и других эпидемических показателей.