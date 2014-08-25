На церемонию открытия Дня города пригласят 400 "активных граждан"

Фото: m24.ru

На торжественную церемонию открытия Дня города, которая пройдет на Красной площади, пригласят 400 пользователей приложения "Активный гражданин", рассказали M24.ru в пресс-службе ресурса.

Как добавил представитель сервиса, попасть на трибуны у стен Кремля сможет только половина приглашенных. "Мы выберем граждан с самым большим количеством баллов и на электронную почту пришлем письмо. Двести человек, которые быстрее всего откликнутся на наше сообщение, попадут на мероприятие", - сказали в пресс-службе "Активного гражданина".

Напомним, в этом году День города пройдет 6 сентября. В столичных парках будут выступать музыканты и артисты, пройдут выставки и спортивные соревнования, откроются дизайн-маркеты и книжные ярмарки. В городе также организуют более 170 бесплатных экскурсий.

Кроме того, в Парке Горького пройдут концерты музыкантов, в парке искусств МУЗЕОН - фестиваль "Юность", а в парке "Фили" - парад оживших карт, шоу водных барабанов, а также выступления иллюзионистов и жонглеров.

Праздник стартует в 13.00. На всех площадках Дня города прозвучит гимн Москвы.