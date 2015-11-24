Более трети москвичей сделали прививку от гриппа

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Более трети москвичей прошли вакцинацию от гриппа. Общее число привитых горожан достигло 4,2 миллиона человек, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю прививки сделали более 60 тысяч человек.

План по вакцинации за счет средств федерального бюджета выполнен на 100 процентов. Вакцинация продолжается за счет средств Москвы и личных средств горожан.

Ранее в ведомстве сообщали, что вспышка эпидемии гриппа может начаться уже в ноябре.

Затягивать с прививкой не стоит, утверждают врачи, поскольку организм может не успеть выработать иммунитет, и тогда вакцина попросту не поможет. Грипп и ОРВИ опасны осложнениями, добавляют медики. Только за прошедший год от них погибло более четырех тысяч человек.

Каждый горожанин может сделать прививку от гриппа бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен. Взрослые вакцинируются один раз в год, а детям в возрасте от шести месяцев до трех лет делают две прививки с промежутком в месяц.