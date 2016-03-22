За неделю в Москве зарегистрировали 15 случаев гриппа

За неделю в столице зарегистрировано всего 15 случаев гриппа, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе опустился ниже эпидемического порога почти на 39 процентов.

Неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом был зарегистрирован еще на прошлой неделе. Однако увеличилось количество обращений за медицинской помощью людей с простудными заболеваниями. Это связано с пришедшим недавно в столицу резким похолоданием.

По данным столичного департамента образования, на 21 марта карантин был введен в двух классах средней школы и одной детсадовской группе. Напомним, карантин в образовательных учреждениях вводится, когда одновременно отсутствует более 20 процентов студентов, учеников или воспитанников, заболевших ОРВИ или гриппом.