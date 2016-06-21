ВОЗ порекомендует запретить тонкие сигареты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

ВОЗ может поднять вопрос об ограничении или запрете тонких форматов сигарет, сообщает газета "Коммерсантъ".

Рекомендуется рассмотреть вопрос о запрете или ограничении использования элементов дизайна табачных изделий, усиливающих их привлекательность. В числе таких элементов называют уменьшение диаметра сигарет (форматы slims, super slims, ultra slims), а также помещение внутри фильтра капсул, которые выделяют аромат после их смятия.

В России в этом случае под запретом окажется более 40 процентов всех сигарет. Соответствующее предложение будет озвучено на Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая пройдет с 7 по 12 ноября в индийском Дели.

"Исследования показали, что характеристики изделий или элементы дизайна... могут вводить в заблуждение курильщиков и потенциальных потребителей и оказывать влияние на их восприятие, знания и отношение к употреблению табака", – говорится в проекте доклада.

По мнению авторов доклада тонкие сигареты используются для привлечения женской части населения, а также для укрепления ассоциации курения со стройной внешностью.

В настоящее время общая доля всех тонких сигарет на российском табачном рынке составляет 40,6 процентов. По словам главного редактора отраслевой медиагруппы "Русский табак" Максима Королева, тонкие сигареты традиционно пользуются популярностью и у мужчин.

Представители табачных компаний считают выводы ВОЗ о взаимодействии дизайна сигарет с распространением курения нелогичными и бездоказательными.

В 2013 году в России вступила в силу первая часть антитабачного закона. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

С 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках. Штрафы составляют для физических лиц – 500–1000 рублей, для должностных лиц – 30–60 тысяч рублей, для юридических лиц – 60–90 тысяч рублей.