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20 мая 2016, 00:02

Общество

Россияне стали реже травиться алкоголем в праздники

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

За последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось почти на треть. Настолько же сократилось количество отравлений спиртным. Об этом в интервью m24.ru рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

"Сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литров абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад официальная цифра была 18 литров", – рассказал Брюн. По его словам, потребление снизилось за счет регулирования рынка алкогольной продукции государством, экономического кризиса и работы наркологов.

Собеседник m24.ru также добавил, что за последние три года снизилось количество отравлений алкоголем примерно на 25-30 процентов. "В последние два года мы обнаружили, что после новогодних праздников количество обращений повышается не на 15 процентов, как раньше, а только на пять. То есть превышение послепраздничных обращений сократилось в три раза", – подчеркнул Брюн.

По его мнению, злоупотреблять алкоголем стали меньше из-за экономического кризиса и запрета продажи алкоголя в ночное время. "Потребление алкоголя и наркотиков – это всегда показательная вещь, отражающая глубинные процессы в обществе. Денег у людей сейчас меньше и первая реакция – экономить на алкоголе", – отметил Брюн, предупредив однако, что если денег станет еще меньше, то пить начнут больше.

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По данным службы государственной статистики по Москве (Мосгорстат), в декабре 2015 года москвичи купили 1,62 миллиона декалитров водки и ликеро-водочных изделий. Это на 34,7 процента меньше, чем в декабре 2014 года. Ведомство зафиксировало также снижение продажи вина с 1,26 миллиона до 861 тысячи декалитров, коньяка – с 197 тысячи до 148 тысяч декалитров. При этом продажи пива сократились незначительно – с 10,01 миллиона до 9,31 миллиона декалитров. А шампанского в декабре 2015 года купили даже на 28 тысяч декалитров больше, чем в декабре 2014-го.

В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Инициатором закона выступил сенатор и известный хоккеист Вячеслав Фетисов. За продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, грозил административный штраф: для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей и для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Нижняя палата парламента уже дважды отклонила закон, однако, по словам Брюна, будущее у документа все-таки есть. "Когда общественное мнение созреет, оно надавит на депутатов, и те примут закон", – заявил в интервью m24.ru Брюн.

Полностью интервью с Евгением Брюном читайте в ближайшие дни на m24.ru

Светлана Казанцева

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